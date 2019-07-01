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Український фільм Гуцулка Ксеня отримав Гран-прі на японському кінофестивалі

Український фільм Гуцулка Ксеня отримав головну нагороду на японському кінофестивалі Mt.Fuji-Atami film festival.

Український фільм Гуцулка Ксеня отримав Гран-прі на японському кінофестивалі

Фільм українського режисера Олени Дем’яненко Гуцулка Ксеня отримав Гран-прі кінофестивалю Mt.Fuji-Atami film festival в Японії.

– Прекрасно, що перший з новітньої історії кіно український мюзикл, створений за підтримки держави, отримав міжнародне визнання, – зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

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Фестиваль проходив з 28 червня до 1 липня в курортному містечку Атамі, який називають японським Голлівудом.

Гран-прі Atami Film Festival 2019 режисерові вручила зірка японського кіно Каорі Момої.

Раніше Факти ICTV писали, що 12 липня в Одесі стартує ювілейний, десятий  Одеський міжнародний кінофестиваль 2019.

Фото: Держкіно

Джерело: Держкіно

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