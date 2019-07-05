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Джамала презентувала нову пісню Крок

Українська співачка Джамала представила нову пісню Крок.

джамала

Джамала презентувала пісню Крок і анонсувала прем’єру її виконання на музичному фестивалі Atlas Weekend.

За словами співачки, на написання пісні її надихнув останній альбом Cape Cod Echoes.⠀

Читайте: Alina Pash презентувала другу частину дебютного альбому Pintea

Пісня Крок про закоханість, про момент, коли ти окрилений і тебе переповнюють емоції.

– Може, почуття не взаємне, але все одно в твоєму серці залишиться слід, як хвіст комети! – написала Джамала.

Нагадаємо, український гурт Время и Стекло презентував свій новий альбом Vislovo.

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