Український гурт Время и Стекло презентував свій новий альбом Vislovo.
Популярний гурт Время и Стекло презентував новий альбом Vislovo, до якого увійшли 14 треків: 11 оригінальних композицій, два ремікси та пісня Глубоко, записана Надею Дорофеєвою в дуеті з Monatik.
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– Це альбом для веселих вечірок, для людей, які полюють за крутими емоціями та вміють відриватися по-справжньому, для гучних компаній, для закоханих пар і просто меломанів. В основу альбому лягла нестримна енергія абсолютної свободи Vislovo, – зазначили у гурті.
Раніше Факти ICTV писали, що MONATIK презентував свій третій сольний альбом Love It ритм.
Фото: vremyaisteklo
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