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Гурт Время и Стекло презентував новий альбом Vislovo

Український гурт Время и Стекло презентував свій новий альбом Vislovo.

Гурт Время и Стекло презентував новий альбом Vislovo

Популярний гурт Время и Стекло презентував новий альбом Vislovo, до якого увійшли 14 треків: 11 оригінальних композицій, два ремікси та пісня Глубоко, записана Надею Дорофеєвою в дуеті з Monatik.

Читайте: Vislovo: група Время и Стекло презентувала новий кліп

– Це альбом для веселих вечірок, для людей, які полюють за крутими емоціями та вміють відриватися по-справжньому, для гучних компаній, для закоханих пар і просто меломанів. В основу альбому лягла нестримна енергія абсолютної свободи Vislovo, – зазначили у гурті.

Раніше Факти ICTV писали, що MONATIK презентував свій третій сольний альбом Love It ритм.

Фото: vremyaisteklo

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