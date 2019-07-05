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Хедлайнера Atlas Weekend A$AP Rocky взяли під варту на 2 тижні

Американського репера A$AP Rocky залишили під вартою на два тижні через бійку в Стокгольмі.

Хедлайнера Atlas Weekend A$AP Rocky взяли під варту на 2 тижні

A$AP Rocky залишиться під вартою на два тижні за бійку в Стокгольмі. Рішення шведського суду було озвучено на прес-конференції.

Репера залишили під вартою через наявну імовірность втечі.

Читайте: Хедлайнери Atlas Weekend 2019: топ-виконавці фестивалю

Адвокати музиканта збираються оскаржити це рішення.

До речі, A$AP Rocky є хедлайнером Atlas Weekend і повинен виступити на київському фестивалі через тиждень – 13 червня.

Нагадаємо, в ніч на 3 липня поліція Стокгольма затримала A$AP Rocky. Його звинуватили в побитті двох хлопців. Репер стверджує, що він невинний і став жертвою переслідувачів.

Раніше Факти ICTV публікували найповніший розклад Atlas Weekend 2019.

Джерело: Aftonbladet

Фото: Dreamstime

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