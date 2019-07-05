Настя Каменських поділилася з підписниками секретами впевненості в собі.
Українська співачка Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram розповіла, що впевненість в собі дозволяє здійснювати мрії.
Виконавиця поділилася правилами, які допомагають їй працювати над собою і ніколи не зупинятися на досягнутому.
Читайте: Потап сфотографував Каменських без одягу у ліжку
Для того, щоб повірити в себе, Настя Каменських радить:
- завжди говорити собі: Можливо все. Я зможу втілити в життя всі мої мрії!;
- займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Адже дівчаткам так важливо відчувати себе найкрасивішими!;
- поставити чіткий дедлайн: важлива подія/свято, до якого ви готуєтеся. Це мотивуватиме вас і ви ніколи не зійдете з дистанції!
Раніше Каменських знялася топлес у душі.
Фото: Настя Каменських