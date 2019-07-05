Настя Каменських поділилася з підписниками секретами впевненості в собі.

Українська співачка Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram розповіла, що впевненість в собі дозволяє здійснювати мрії.

Виконавиця поділилася правилами, які допомагають їй працювати над собою і ніколи не зупинятися на досягнутому.

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Для того, щоб повірити в себе, Настя Каменських радить:

завжди говорити собі: Можливо все. Я зможу втілити в життя всі мої мрії!;

займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Адже дівчаткам так важливо відчувати себе найкрасивішими!;

поставити чіткий дедлайн: важлива подія/свято, до якого ви готуєтеся. Це мотивуватиме вас і ви ніколи не зійдете з дистанції!

Раніше Каменських знялася топлес у душі.

Фото: Настя Каменських