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Як повірити в себе: Каменських у купальнику дала три поради

Настя Каменських поділилася з підписниками секретами впевненості в собі.

Як повірити в себе: Каменських у купальнику дала три поради

Українська співачка Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram розповіла, що впевненість в собі дозволяє здійснювати мрії.

Виконавиця поділилася правилами, які допомагають їй працювати над собою і ніколи не зупинятися на досягнутому.

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Для того, щоб повірити в себе, Настя Каменських радить:

  • завжди говорити собі: Можливо все. Я зможу втілити в життя всі мої мрії!;
  • займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Адже дівчаткам так важливо відчувати себе найкрасивішими!;
  • поставити чіткий дедлайн: важлива подія/свято, до якого ви готуєтеся. Це мотивуватиме вас і ви ніколи не зійдете з дистанції!

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Фото: Настя Каменських

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