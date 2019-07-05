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Євробачення 2020: Амстердам відмовився проводити конкурс

Столиця Нідерландів Амстердам відмовилася проводити музичний конкурс Євробачення 2020.

Євробачення 2020: Амстердам відмовився проводити конкурс

У відкритому листі мер столиці Нідерландів Фемке Халсема заявила, що Амстердам відмовляється від проведення пісенного конкурсу Євробачення 2020.

Вона додала, що концертний зал Ziggo Dome, в якому планувалося проведення Євробачення, буде недоступний у заплановані дати і бронювання не можна скасувати або перенести.

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Інших великих майданчиків у місті немає.

За проведення Євробачення 2020 ще поборються міста Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем і Маастрихт.

Нагадаємо, на Євробаченні 2019 переміг Дункан Лоренс з Нідерландів з піснею Arcade.

Джерело: Eurovisionworld

Фото: eurovision

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