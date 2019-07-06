Принц Гаррі і Меган Маркл хрестили свого первістка Арчі у Віндзорському замку в каплиці Святого Георгія.

Хрещення первістка принца Гаррі і Меган Маркл Арчі пройшло у Віндзорському замку в каплиці Святого Георгія.

На церемонії були присутні всього 25 чоловік – найближчі родичі та один фотограф.

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Однак Єлизавета II не змогла приєднатися до хрещення через свій щільний графік.

До слова, імена хресних батьків не розсекретили.

Нагадаємо, 8 травня герцогиня Сассекська і дружина принца Гаррі Меган Маркл народила хлопчика вагою 3.26 кг.