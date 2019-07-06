Луї Армстронг – один із найлегендарніших музикантів і найвпливовіших джазменів у музичній історії. Він став відомим завдяки своїй манері гри на корнеті і трубі.

Луї Армстронг – віртуозний трубач і майстер імпровізації. До Дня народження віртуоза Факти ICTV підготували цікаві моменти з його життя та найкращі хіти легенди американського джазу.

Музикант не знав точної дати свого народження. Він працював продавцем, розносив газети, возив вугілля в район червоних ліхтарів, який славився своїми, барами, кафе і ресторанами, де завжди можна було зустріти безліч музикантів. Саме тоді Луї і захопився музикою.

Він співав таким тембром, який мало хто чув за межами Нового Орлеану, тому зробив джаз близьким і зрозумілим будь-якому слухачеві.

Подейкують, що одного разу під час запису треку Hebbie Jebbies партитура Луї зісковзнула з пюпітра на підлогу. Тоді студійний час був настільки дорогим, що зупинки запису та дублі не практикувалися. Тому він став імітувати слова так, ніби це співала склад за складом труба. Згодом цю манеру співу назвали словом скет.

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Луї Армстронг також був одним із перших афроамериканців, хто став успішним, незважаючи на тотальну расову дискримінацію.

Мало хто знає, але Луї Армстронг неправильно грав на духовому інструменті. Він з самого початку звик складати губи не зовсім так, як потрібно. Фахівці кажуть, що саме тому він міг брати високі ноти.

Але, у 50-х роках, ймовірно, через це у музиканта почалися проблеми зі здоров’ям. Його губа настільки деформувалася, що йому було боляче грати на інструментах.

Також Луї Армстронг знявся більш ніж в 50-ти музичних фільмах. Найбільш відоме його виконання джазової версії опери Гершвіна Поргі і Бесс.

Топ-5 композицій Луї Армстронга

LOUIS ARMSTRONG – Moon River

LOUIS ARMSTRONG – Hello Dolly

LOUIS ARMSTRONG – White Christmas

LOUIS ARMSTRONG – Dream a little Dream

Louis Armstrong — You Will Never Walk Alone

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