Мулан: вийшов перший тизер екранізації однойменного мультфільму
У мережі з’явився перший тизер фільму Мулан.
На YouTube-каналі Walt Disney з’явився перший тизер фільму Мулан, вихід якого заплановано на 27 березня 2020 року.
Фільм знімають за однойменним мультфільмом 1998 року.
У стрічці розповідається про дівчину Мулан – доньку почесного китайського воїна. Коли імператор наказує кожній родині відправити на службу по одному солдату, дівчина вирішує піти на війну замість хворого батька, прикинувшись чоловіком.