У мережі з’явився перший тизер фільму Мулан.

На YouTube-каналі Walt Disney з’явився перший тизер фільму Мулан, вихід якого заплановано на 27 березня 2020 року.

Фільм знімають за однойменним мультфільмом 1998 року.

У стрічці розповідається про дівчину Мулан – доньку почесного китайського воїна. Коли імператор наказує кожній родині відправити на службу по одному солдату, дівчина вирішує піти на війну замість хворого батька, прикинувшись чоловіком.

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До слова, режисером картини став Нікі Каро, а сценаристами – Рік Яффо, Аманда Сільвер, Елізабет Мартін і Лорен Хайнек.

Головну роль зіграє китайська актриса Лю Юфей.

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