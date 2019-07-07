Американський актор Камерон Бойс, який знімався у фільмах Disney, помер у віці 20 років.

Зірка Disney, 20-річний актор Камерон Бойс помер уві сні у своєму будинку у ніч на 7 липня. Причина смерті Камерона Бойса не повідомляється, як й інші деталі сумної події.

Інформацію підтвердили родичі знаменитості.

– Ми з жалем повідомляємо, що сьогодні вранці ми втратили Камерона. Він помер уві сні після лікування… Світ без сумніву втратив одного з найяскравіших акторів, – сказали родичі Кемерона Бойса.

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Камерон Бойс встиг знятися у 16 фільмах, з яких найвідоміші Людина-Павук, Однокласники, Танцювальна лихоманка, Дзеркала. Дебютував Камерон Бойс у кіно у 2011 році. Тоді він зіграв першу роль у серіалі Тримайся, Чарлі.

У актора було 8 мільйонів шанувальників його блогів у соцмережах.

До речі, помер американський актор Біллі Драго, який прославився яскравими ролями у серіалах Надприродне та Зачаровані.

Фото: thecameronboyce