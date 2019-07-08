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BottleCapChallenge: Мерая Кері відкрила пляшку голосом

Американська поп співачка Мерая Кері приєдналася до популярного челенджу #BottleCapChallenge.

BottleCapChallenge: Мерая Кері відкрила пляшку голосом

Поп співачка Мерая Кері  взяла участь у популярному інтернет-челенджі, в якому його учасники відкривають пляшку ударом ноги та розміщують у мережі під хештегом #BottleCapChallenge.

На відео виконавиця власним високим голосом відкрила скляну пляшку. Коли Мерая заспівала, кришка просто відлетіла від ємності.

ДивітьсяЗірковий флешмоб: Стетхем і МакГрегор відкривають пляшку ударом ноги

 

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Challenge accepted! #bottlecapchallenge

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey)

Нагадаємо, дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина відкрила пляшку грудьми.

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