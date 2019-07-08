У мережі з’явився перший трейлер другої частини фільму Чаклунка з Анджеліною Джолі.

Студія Walt Disney опублікувала перший трейлер фільму Чаклунка 2: Повелителька темряви з Анджеліною Джолі в головній ролі.

Також у стрічці зіграли Ель Фаннінг, Мішель Пфайффер, Ед Скрейн.

Режисером фільму виступив Хоакім Роннінг.

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Згідно із сюжетом, дії в картині розгортаються через кілька років після прокляття Маліфісенти, яке вона наслала на принцесу.

Прем’єра картини Чаклунка 2: Повелителька темряви в Україні запланована на 17 жовтня 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що з’явився перший тизер фільму Мулан, вихід якого заплановано на 27 березня 2020 року.

Фото: скрінфот із відео