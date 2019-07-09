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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Atlas Weekend 2019: розклад, хедлайнери та ціни на квитки

 У Києві 9 червня проходить відкриття масштабного музичного фестивалю Atlas Weekend 2019. Розклад, хедлайнери, ціни на квитки та як доїхати до фестивалю – в матеріалі Фактів ICTV.

Atlas Weekend 2019: розклад, хедлайнери та ціни на квитки

У Києві 9 липня стартував перший день музичного фестивалю Atlas Weekend 2019.

9 липня територія заходу буде відкрита з 12.00 до 00.00. Безкоштовний концерт на головній сцені розпочнеться з 15.00. Хедлайнером стала Софія Ротару. Її виступ заплановано на 22.20-23.00. Також сьогодні виступить Настя Каменських, MOZGI, DZIDZIO, Павло Зібров, Alekseev, Kyivstoner та інші.

Хедлайнери Atlas Weekend

Зараз вже відомо про п’ятьох із шести хедлайнерів фестивалю Atlas Weekend 2019. Серед них – Софія Ротару, The Chainsmokers, The Black Eyed Peas, Liam Gallagher і Сплін.

Читайте: Atlas Weekend 2019: онлайн-трансляція фестивалю

Шостим хедлайнером був заявлений репер A$AP Rocky, однак зараз він знаходиться під арештом у Стокгольмі.

Atlas Weekend 2019: як доїхати

Фестиваль проходить на території ВДНГ, який знаходиться за адресою: м Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1. Станція метро – Виставковий центр.

  • Від аеропорту Бориспіль – маршрутне таксі № 322 до станції метро Харківська, далі – на метро до станції Виставковий центр.
  • Від Центрального залізничного вокзалу – маршрутне таксі № 458, № 726.
  • Від залізничного вокзалу Південний – маршрутне таксі № 507.
  • Від центрального автовокзалу – маршрутне таксі № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до зупинки Експоцентр.

Також 9 і 12 липня Київський метрополітен продовжив свою роботу на годину.

На час проведення Atlas Weekend Uber щодня з 23.00 до 5.00 запускає спеціальну опцію Uber Shuttle by Atlas.

Місце в ньому обійдеться у 20 грн. Брендована зона посадки Uber Shuttle by Atlas знаходиметься біля головного входу на фестиваль.

Маршрути: 

  • Atlas Weekend – Бессарабка. Маршрут функціонуватиме 9-14 липня.
  • Atlas Weekend – Лівий берег (Позняки). Маршрут функціонуватиме 12-14 липня.

Ціни на квитки Atlas Weekend

Обмін квитків на фестивальні браслети буде здійснюватися лише на вході на фестиваль.

Зіпсовані та пошкоджені браслети обміну не підлягають. Обов’язкова умова входу і виходу – притулити браслет до стійки контролю. Ліміт входу/виходу за фестивальний день – до 3-х разів включно.

Абонемент на 5 днів коштуватиме 3 500 грн,  vip-абонемент – 8 750 грн.  Триденні абонементи коштуватимуть 2 900 – 7 250 грн.

Вартість квитка на один день – 1 450 грн.

Розклад Atlas Weekend

9 липня

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Atlas Weekend 2019: розклад, хедлайнери та ціни на квитки / 3 фотографии

10 липня

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Atlas Weekend 2019: розклад, хедлайнери та ціни на квитки / 8 фотографий

11 липня

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Atlas Weekend 2019: розклад, хедлайнери та ціни на квитки / 9 фотографий

12 липня

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Atlas Weekend 2019: розклад, хедлайнери та ціни на квитки / 9 фотографий

13 липня

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Atlas Weekend 2019: розклад, хедлайнери та ціни на квитки / 9 фотографий

14 липня

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Atlas Weekend 2019: розклад, хедлайнери та ціни на квитки / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що хедлайнера Atlas Weekend A$AP Rocky взяли під варту на 2 тижні.

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