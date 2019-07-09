Перший день Atlas Weekend 2019 у Києві вирішила відвідати величезна кількість киян і гостей столиці.
У Києві відкрився перший день Atlas Weekend 2019, вхід на який, як відомо, вільний.
Через наплив бажаючих відвідати захід безкоштовно, утворилося величезне скупчення людей у метро Виставковий центр.
Також вражає натовп глядачів, який зібрався перед головною сценою Atlas Weekend, де мають виступити Софія Ротару, Павло Зібров, Скай, ONUKA, DZIDZIO, Злата Огневич та інші виконавці.
Безкоштовний день на Atlas Weekend: натовпи людей заповнили метро і ВДНГ / 3 фотографии
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Раніше Факти ICTV писали, що хедлайнера Atlas Weekend A$AP Rocky взяли під варту на 2 тижні.
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