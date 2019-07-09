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Безкоштовний день на Atlas Weekend: натовпи людей заповнили метро і ВДНГ

Перший день Atlas Weekend 2019 у Києві вирішила відвідати величезна кількість киян і гостей столиці.

Безкоштовний день на Atlas Weekend: натовпи людей заповнили метро і ВДНГ

У Києві відкрився перший день Atlas Weekend 2019, вхід на який, як відомо, вільний.

Через наплив бажаючих відвідати захід безкоштовно, утворилося величезне скупчення людей у метро Виставковий центр.

Також вражає натовп глядачів, який зібрався перед головною сценою Atlas Weekend, де мають виступити Софія Ротару, Павло Зібров, Скай, ONUKA, DZIDZIO, Злата Огневич та інші виконавці.

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Безкоштовний день на Atlas Weekend: натовпи людей заповнили метро і ВДНГ / 3 фотографии

Читайте: Atlas Weekend 2019: розклад, хедлайнери та ціни на квитки

Раніше Факти ICTV писали, що хедлайнера Atlas Weekend A$AP Rocky взяли під варту на 2 тижні.

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