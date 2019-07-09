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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Емоції на все життя: у Києві виступив Малума

8 липня в Києві виступив латиноамериканський співак Малума.

малума в киеве

Малума виступив у Києві в Палаці спорту, зібравши на своєму концерті справжній аншлаг.

Майданчик був забитий, шанувальники танцювали і навіть підспівували в унісон деякі пісні.

Колумбієць увірвався на сцену зі своїм хітом Mala mía і буквально відразу запалив свою аудиторію.

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Після співак виконав поспіль популярні кавери на пісні Рікі Мартіна і Шакіри.

Також Малума не забув порадувати фанатів кавером на трек Мадонни – Medellín.

Факти ICTV публікують реакцію соцмереж на концерт Малуми у Києві.

До слова, британський співак Стінг скасував виступ на джазовому фестивалі в Бельгії.

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