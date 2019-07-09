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Кендалл Дженнер відкрила пляшку ногою верхи на водному мотоциклі

Зірка реаліті-шоу Світське життя сімейства Кардашян Кендалл Дженнер відкрила ногою пляшку, катаючись на водному мотоциклі в купальнику.

Кендалл Дженнер відкрила пляшку ногою верхи на водному мотоциклі

Кендалл Дженнер підтримала зірковий флешмоб BottleCapChallenge та відкрила пляшку ногою, катаючись на водному мотоциклі.

На відео видно, як 23-річна зірка в купальнику підпливає до пляшки та вправно збиває кришечку одним ударом ноги.

 

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you asked for it @haileybieber …

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Читайте: BottleCapChallenge: Мерая Кері відкрила пляшку голосом

Нагадаємо, флешмоб BottleCapChallenge запустив боєць MMA з Казахстану Карен Пашікян. Ініціативу миттєво підхопили зірки. Відкрити пляшку ударом ноги уже спробували Джейсон Стетхем, Конор МакГрегор та інші.

Фото: Dreamstime

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