Меган Маркл збирається стати автором серії статей про хвилюючі проблеми сучасності. Дописувати вона буде в американському журналі Vogue.

37-річна герцогиня Сассекському перебуває на стадії переговорів з журналом Vogue, щоб стати їх журналістом.

Британські ЗМІ повідомляють, що Маркл збирається стати автором серії статей про проблеми сучасності в американському журналі Vogue.

Матеріали можуть з’явитися як у американському, так і в британському Vogue.

Читайте: Меган Маркл і принц Гаррі хрестили первістка Арчі

Також Меган зав’язала тісну дружбу з британським редактором Vogue Едвардом Енніфулом.

Нагадаємо, 8 травня герцогиня Сассекська і дружина принца Гаррі Меган Маркл народила хлопчика вагою 3.26 кг.