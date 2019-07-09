PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Не можуть цвяха прибити! У кого з українських зірок більше 20 хатніх помічників

Мити вікна, полірувати паркети і брати до рук віника – зірки вже давно забули як це – прибирати будинок. Журналісти запитали у відомих ведучих, співаків та акторів, скільки у кого хатніх помічниць.

Не можуть цвяха прибити! У кого з українських зірок більше 20 хатніх помічників

У Камалії наприклад, більше 20 хатніх робітниць, Микола Тищенко обходиться одним помічником, а Тетяна Литвинова вважає свою помічницю майже членом сім’ї.

Тимур Мірошниченко каже, що раз у два тижні працівники клінінгових компаній роблять генеральне прибирання у квартирі.

Багато хто переконаний – що зірки і готувати не вміють – бо все за них роблять спеціально навчені кухарі. А для деяких готують прямо в ресторані.

– Ми всю їжу замовляємо у ресторанах і служба доставки привозить страви, – зазначає Тищенко.

Таяна готує їжу сама, а Слава Соломка розігріває в мікрохвильовці уже куплену заздалегідь їжу.

Читайте: Українські зірки декларують по кілька гривень доходу – ДФС

Навіть традиційні чоловічі обов’язки у сім’ях іноді виконує дружина.

– Інколи я не просто мушу щось там вкрутити чи відкрутити, а навіть підняти чи донести, – розповідає дружина Володимира Остапчука Тетяна Войченко.

А Микола Тищенко каже, що цвяха прибити не може.

Ольга Сумська каже, що мати двох доньок не може бути білоручкою.

– Я не можу собі цього дозволити. Всі хто мене знає, можуть засвідчити, що я кулінар, – зазначає акторка.

Раніше ми писали, чому зірки йдуть на вибори до Верховної Ради.

Джерело: Ранок у великому місті

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як український театр тіней VERBA підкорював America’s Got Talent
Рецензія на мультфільм Історія іграшок 4: навіть лялькам потрібно дорослішати
Рецензія на фільм Люди в чорному: Інтернешнл – космічні спецефекти з гумором
Я втомився, я мухожук: Слава Камінська відповіла чоловікові на розлучення
Астаф’єва чи Камінська? Хто з українських зірок робив пластичні операції
Найгучніші прем’єри червня: на що піти в кіно
Рецензія на фільм Люди Ікс: Темний Фенікс – випускний супергероїв
Барі Алібасов впав у кому – ЗМІ
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка