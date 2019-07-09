Мити вікна, полірувати паркети і брати до рук віника – зірки вже давно забули як це – прибирати будинок. Журналісти запитали у відомих ведучих, співаків та акторів, скільки у кого хатніх помічниць.

У Камалії наприклад, більше 20 хатніх робітниць, Микола Тищенко обходиться одним помічником, а Тетяна Литвинова вважає свою помічницю майже членом сім’ї.

Тимур Мірошниченко каже, що раз у два тижні працівники клінінгових компаній роблять генеральне прибирання у квартирі.

Багато хто переконаний – що зірки і готувати не вміють – бо все за них роблять спеціально навчені кухарі. А для деяких готують прямо в ресторані.

– Ми всю їжу замовляємо у ресторанах і служба доставки привозить страви, – зазначає Тищенко.

Таяна готує їжу сама, а Слава Соломка розігріває в мікрохвильовці уже куплену заздалегідь їжу.

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Навіть традиційні чоловічі обов’язки у сім’ях іноді виконує дружина.

– Інколи я не просто мушу щось там вкрутити чи відкрутити, а навіть підняти чи донести, – розповідає дружина Володимира Остапчука Тетяна Войченко.

А Микола Тищенко каже, що цвяха прибити не може.

Ольга Сумська каже, що мати двох доньок не може бути білоручкою.

– Я не можу собі цього дозволити. Всі хто мене знає, можуть засвідчити, що я кулінар, – зазначає акторка.

Раніше ми писали, чому зірки йдуть на вибори до Верховної Ради.