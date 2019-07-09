Радянська і українська співачка Софія Ротару виступить у перший день фестивалю Atlas Weekend 2019.
Софія Ротару стане хедлайнером Дня української музики на Atlas Weekend 2019 9 липня.
Цей день фестивалю традиційно буде безкоштовним і відвідати його зможе будь-хто.
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Перед виступом Софії Ротару на Atlas Weekend 2019 на сцені можна буде почути: MOZGI, NK | Настю Каменських, DZIDZIO, Павла Зіброва, Alekseev, Kyivstoner, Артема Пивоварова, TamerlanAlena, Агонь, Беz обмежень, Злату Огнєвіч, Alyosha, Laud, Ivan Navi, Nikita Lomakin, Дороша.
Відкриття Atlas Weekend 2019 покажуть у прямому ефірі. Трансляція з ВДНГ стартує з 15.00.
Раніше Факти ICTV зібрали розклад на 9 липня Atlas Weekend 2019.
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