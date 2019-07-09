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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Стінг скасував виступ через проблеми зі здоров’ям

Британський співак Стінг скасував виступ на джазовому фестивалі в Бельгії.

стинг отменил концерт

Стінг скасував виступ в Генті (Бельгія) через проблеми зі здоров’ям.

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Що конкретно стало причиною скасування виступу – невідомо, але співак прислухався до рекомендацій лікаря.

– Ми з жалем повідомляємо вам, що виступ Стінга на джазовому фестивалі в Генті, Бельгія, сьогодні ввечері має бути скасовано за приписом лікаря. Інформація про повернення квитків з’явиться найближчим часом, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого року Стінг приїжджав в Україну з концертом.

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