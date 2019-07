Стінг скасував виступ в Генті (Бельгія) через проблеми зі здоров’ям.

Що конкретно стало причиною скасування виступу – невідомо, але співак прислухався до рекомендацій лікаря.

– Ми з жалем повідомляємо вам, що виступ Стінга на джазовому фестивалі в Генті, Бельгія, сьогодні ввечері має бути скасовано за приписом лікаря. Інформація про повернення квитків з’явиться найближчим часом, – йдеться в повідомленні.

We regret to inform you that Sting’s performance at the Ghent Jazz Festival in Ghent, Belgium this evening must be canceled due to doctor’s orders. Information regarding the reimbursement of tickets will follow soon.

— Sting (@OfficialSting) 8 июля 2019 г.