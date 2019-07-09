У третьому сезоні серіалу Дуже дивні справи від Netflix знявся український актор Алек Утгофф.

Український 33-річний актор Алек Утгофф зіграв вченого Олексія Смірнова у третьому сезоні серіалу Дуже дивні справи від Netflix.

Після прем’єри нового сезону Алек опублікував фото свого персонажа і подякував шанувальникам за підтримку.

– Дякуювсім за теплі слова і підтримку! Я дійсно вражений, що вам настільки сподобалася моя гра. Я намагався відповідати людям, наскільки міг. Але це просто нереально! Я хотів ще раз подякувати за ту енергію, яку ви мені дали і побажати щастя в особистому та професійному житті, – написав актор.

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Алек Утгофф, справжнє ім’я якого Олег Утгофф, народився у 1986 році в Києві в родині диригента Рози і кардіолога Володимира. У 1997 році він переїхав до Лондона. До слова, його брат Алан і батьки все ще живуть у Києві.

Раніше Факти ICTV писали, що Netflix опублікував перший трейлер третього сезону серіалу Дивні дива.

Фото: alec_utgoff