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Black Water : MARUV – презентувала новий кліп

Кліп MARUV на пісню Black Water презентували 10 липня.

MARUV

Прем’єра кліпу MARUV на пісню Black Water відбулася 10 липня.

У кліпі MARUV з’явилася у своєму класичному амплуа – у чорній латексній білизні. Співачка плутається у тенетах сітки, намагаючись вибратись.

У ролику епатажна співачка пластично вигинається.

Читайте: MARUV – Mon Amour: прем’єра кліпу

До речі, співачка MARUV зізналася, що включає у себе її райдер.

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