У Києві 9 липня пройшов перший день масштабного музичного фестивалю Atlas Weekend 2019, чим він запам’ятався – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У Києві на ВДНГ відгримів перший фестивальний день Atlas Weekend 2019.

До слова, 9 липня вхід був безкоштовним для всіх охочих. Так, виступи українських артистів зібралися подивитися близько 100 тис. людей.

Читайте: Atlas Weekend 2019: розклад фестивалю

На фестивалі виступили Onuka, О.Torvald, Оля Цибульська, Злата Огнєвіч, АГОНЬ, Artem Pivovarov, ALEKSEEV, Павло Зібров, DZIDZIO, NK, Софія Ротару та багато інших популярних українських артистів.

Особливо запам’ятався виступ Насті Каменських, яка зі сцени зізналася в коханні своєму чоловікові Потапу.

Павло Зібров дивував молоду публіку старими хітами, але з новим аранжуванням.

– Дві людини – це пара, три людини – це команда, а 159 810 осіб — це наші улюблені Atlas People, які долучилися до відкриття Atlas Weekend 2019! – заявили організатори фестивалю.

Перший день Atlas Weekend 2019:





































“Палаючий” Зібров і понад 150 тис. глядачів: як пройшов перший день Atlas Weekend / 9 фотографий

Велика кількість глядачів після фестивалю створила деякі логістичні проблеми. Після 23.00 служби таксі підняли ціни на проїзд майже удвічі. До центру можна було дістатися за суму від 160 до 300 грн. Ще однією проблемою було дочекатися свого автомобіля, бо не у всіх служб автопарк дозволяв забезпечити швидке подавання транспорту.

Близько тисячі учасників фестивалю скористалися Uber Shuttle, який коштує 20 грн. Однак про це потрібно було подбати заздалегідь, забронювавши місце.

Хто саме виступить сьогодні – дивіться в розкладі Atlas Weekend на 10 липня на Фактах ICTV.