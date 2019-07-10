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Помер зірка фільму Люди в чорному Ріп Торн

Ріп Торн помер у віці 88 років. Знаменитий американський актор відомий роллю агента Z у фільмі Люди в чорному.

Помер зірка фільму Люди в чорному Ріп Торн

Помер актор Ріп Торн. Американський актор почав свою кар’єру з середини 1950-х років і знявся у знаменитому фільмі Люди в чорному, зігравши роль агента Z.

Його публіцист Рік Мірамонтез підтвердив, що Торн помер у своєму будинку у віці 88 років. Причину смерті не повідомляють.

Актори та режисери висловлюють співчуття щодо втрати талановитого митця.

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До слова, в Мексиці у віці 54 років померла актриса Едіт Гонсалес, яка стала відомою завдяки ролі у серіалі Багаті теж плачуть.

Джерело: The Guardian

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