Помер актор Ріп Торн. Американський актор почав свою кар’єру з середини 1950-х років і знявся у знаменитому фільмі Люди в чорному, зігравши роль агента Z.

Його публіцист Рік Мірамонтез підтвердив, що Торн помер у своєму будинку у віці 88 років. Причину смерті не повідомляють.

Актори та режисери висловлюють співчуття щодо втрати талановитого митця.

Looking back on decades of Rip Torn’s work and can’t think of a single performance that could have been bettered by another actor. One of a kind. RIP.

Just heard the sad news that the great Rip Torn has passed away. Rip was a class act. He was an incredible actor. One of the greats. A true legend. I am proud to have worked with him and to have known him. Rest in peace Rip.

— Tom Green (@tomgreenlive) 10 июля 2019 г.