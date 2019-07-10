Ріп Торн помер у віці 88 років. Знаменитий американський актор відомий роллю агента Z у фільмі Люди в чорному.
Помер актор Ріп Торн. Американський актор почав свою кар’єру з середини 1950-х років і знявся у знаменитому фільмі Люди в чорному, зігравши роль агента Z.
Його публіцист Рік Мірамонтез підтвердив, що Торн помер у своєму будинку у віці 88 років. Причину смерті не повідомляють.
Актори та режисери висловлюють співчуття щодо втрати талановитого митця.
Looking back on decades of Rip Torn’s work and can’t think of a single performance that could have been bettered by another actor. One of a kind. RIP.
— Michael McKean (@MJMcKean) 10 июля 2019 г.
Rip Torn always made me laugh. Artie and Bob Diamond were two utterly unforgettable characters.
— Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) 10 июля 2019 г.
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Just heard the sad news that the great Rip Torn has passed away. Rip was a class act. He was an incredible actor. One of the greats. A true legend. I am proud to have worked with him and to have known him. Rest in peace Rip.
— Tom Green (@tomgreenlive) 10 июля 2019 г.
До слова, в Мексиці у віці 54 років померла актриса Едіт Гонсалес, яка стала відомою завдяки ролі у серіалі Багаті теж плачуть.