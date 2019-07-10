Виступ Софії Ротару в перший день фестивалю Atlas Weekend 2019 подивилися тисячі людей.
71-річна Софія Ротару виступила як хедлайнер першого дня фестивалю Atlas Weekend 2019 у Києві.
Послухати народну артистку України та інших виконавців прийшли тисячі людей.
Кияни та гості столиці поділилися у соцмережах знімками та відео виступу улюбленої співачки.
Софія Ротару виступила на Atlas Weekend 2019 / 2 фотографии
Факти ICTV передають історичні кадри виступу Софії Ротару на Atlas Weekend 2019.
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Як повідомлялося, через наплив бажаючих відвідати Atlas Weekend 2019 безкоштовно, утворилося велике скупчення людей у метро Виставковий центр.
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