Виступ Софії Ротару в перший день фестивалю Atlas Weekend 2019 подивилися тисячі людей.

71-річна Софія Ротару виступила як хедлайнер першого дня фестивалю Atlas Weekend 2019 у Києві.

Послухати народну артистку України та інших виконавців прийшли тисячі людей.

Кияни та гості столиці поділилися у соцмережах знімками та відео виступу улюбленої співачки.









Софія Ротару виступила на Atlas Weekend 2019 / 2 фотографии

Факти ICTV передають історичні кадри виступу Софії Ротару на Atlas Weekend 2019.

Читайте: Atlas Weekend 2019: розклад, хедлайнери та ціни на квитки

Як повідомлялося, через наплив бажаючих відвідати Atlas Weekend 2019 безкоштовно, утворилося велике скупчення людей у метро Виставковий центр.