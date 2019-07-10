PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Софія Ротару виступила на Atlas Weekend 2019

Виступ Софії Ротару в перший день фестивалю Atlas Weekend 2019 подивилися тисячі людей.

София Ротару Atlas Weekend 2019

71-річна Софія Ротару виступила як хедлайнер першого дня фестивалю Atlas Weekend 2019 у Києві.

Послухати народну артистку України та інших виконавців прийшли тисячі людей.

Кияни та гості столиці поділилися у соцмережах знімками та відео виступу улюбленої співачки.

  • image
  • image
Софія Ротару виступила на Atlas Weekend 2019 / 2 фотографии

Факти ICTV передають історичні кадри виступу Софії Ротару на Atlas Weekend 2019.

Читайте: Atlas Weekend 2019: розклад, хедлайнери та ціни на квитки

Як повідомлялося, через наплив бажаючих відвідати Atlas Weekend 2019 безкоштовно, утворилося велике скупчення людей у метро Виставковий центр.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка