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Тейлор Свіфт vs Кайлі Дженнер: найвисокооплачуваніші знаменитості

Журнал Forbes опублікував рейтинг 100 найбільш високооплачуваних знаменитостей.

Тейлор Свіфт vs Кайлі Дженнер: найвисокооплачуваніші знаменитості

Рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей від американського журналу Forbes очолила 29-річна співачка та актриса Тейлор Свіфт з доходом у $185 млн. Левову частку заробітку їй приніс тур Reputation.

Друге місце займає 21-річна Кайлі Дженнер, яка заробила $170 млн. Доларів. На третьому місці – репер Каньє Уест ($150 млн).

Читайте: $600 млн: Forbes назвав найбагатшу співачку

У топ-10 найбільш високооплачуваних знаменитостей також увійшли Ліонель Мессі ($127 млн), співак Ед Ширан ($110 млн), футболісти Кріштіану Роналду ($109 млн) і Неймар ($105 млн), група The Eagles ($100 млн), психолог і телеведучий Філ Макгроу ($95 млн), боксер Сауль Альварес ($94 млн).

Раніше Факти ICTV писали, що американський репер Jay-Z став першим хіп-хоп-виконавцем, який заробив $1 млрд.

Джерело: Forbes

Фото: Getty Images

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