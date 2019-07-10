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Виступ A$AP Rocky на Atlas Weekend не скасовано – організатори

A$AP Rocky ще може виступити на Atlas Weekend 2019, заявляють організатори Atlas Weekend 2019.

Виступ A$AP Rocky на Atlas Weekend не скасовано – організатори

Виступ A$AP Rocky на Atlas Weekend 2019 станом на сьогодні, 10 липня, не скасовано.

Про це заявили організатори фестивалю після переговорів із менеджментом американського репера.

Повідомляється, що юристи наразі проводять активну роботу в суді, щоб звільнити A$AP Rocky з-під варти.

Організатори також заявляють, що у найближчий час зроблять ще один цікавий анонс.

Читайте: Розклад на 10 липня Atlas Weekend 2019

Як відомо, виступ репера заплановано на 13 липня.

Нагадаємо, репера A$AP Rocky залишили під вартою на два тижні через бійку в Стокгольмі.

Джерело: Atlas Weekend 2019 

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