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Павло Зібров “запалив” на Atlas Weekend 2019

Павло Зібров виступив у перший день фестивалю Atlas Weekend 2019.

Павло Зібров “запалив” на Atlas Weekend 2019

Павло Зібров виступив у рамках першого дня фестивалю Atlas Weekend 2019.

Виступ народного артиста України змогли оцінити тисячі любителів музики, які зібралися на фестивалі у Києві.

Організатори та гості заходу поділилися знімками та відео виступу співака.

Читайте: Atlas Weekend 2019: розклад, хедлайнери та ціни на квитки

До слова, подивіться виступ співачки Софії Ротару на Atlas Weekend 2019.

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