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A$AP Rocky на Atlas Weekend 2019 замінить A$AP Ferg

Репера A$AP Rocky на фестивалі Atlas Weekend 2019 замінить A$AP Ferg.

A$AP Rocky на Atlas Weekend 2019 замінить A$AP Ferg

На музичному фестивалі Atlas Weekend 2019 A$AP Ferg замінить репера A$AP Rocky.

Про це офіційно повідомили організатори фестивалю.

​​Хедлайнер змінився, але настрій вечора залишається настільки ж яскравим. Брат за брата: потужний A$AP Ferg на Main Stage 13 липня!, – написали організатори у Telegram-каналі.

Читайте: Atlas Weekend 2019: розклад фестивалю

До слова, A$AP Ferg – американський репер та член хіп-хоп групи ASAP Mob.

Нагадаємо, раніше менеджери A$AP Rocky скасували всі виступи артиста до кінця липня, зокрема і на фестивалі Atlas Weekend 2019.

Фото: A$AP Ferg

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