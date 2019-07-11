Репера A$AP Rocky на фестивалі Atlas Weekend 2019 замінить A$AP Ferg.
На музичному фестивалі Atlas Weekend 2019 A$AP Ferg замінить репера A$AP Rocky.
Про це офіційно повідомили організатори фестивалю.
Хедлайнер змінився, але настрій вечора залишається настільки ж яскравим. Брат за брата: потужний A$AP Ferg на Main Stage 13 липня!, – написали організатори у Telegram-каналі.
Читайте: Atlas Weekend 2019: розклад фестивалю
До слова, A$AP Ferg – американський репер та член хіп-хоп групи ASAP Mob.
Нагадаємо, раніше менеджери A$AP Rocky скасували всі виступи артиста до кінця липня, зокрема і на фестивалі Atlas Weekend 2019.
Фото: A$AP Ferg
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