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A$AP Rocky не виступить на Atlas Weekend 2019

Репер A$AP Rocky скасував свій виступ на Atlas Weekend 2019.

A$AP Rocky

Менеджери A$AP Rocky скасували всі виступи артиста до кінця липня, зокрема і на фестивалі Atlas Weekend 2019.

Організатори фестивалю Sonar у Барселоні також заявили про скасування виступу A$AP Rocky.

Читайте: Atlas Weekend 2019: розклад фестивалю

Репер також у липні мав завітати на Spalsh! у Німеччині, Dour та Tomorrowland Festival у Бельгії.

Організатори Atlas Weekend поки не надали офіційних коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, репера A$AP Rocky залишили під вартою на два тижні через бійку в Стокгольмі.

Джерело: TMZ

Фото: Getty Images

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