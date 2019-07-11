Український гурт Океан Ельзи випустив нову пісню Човен.
Океан Ельзи випустив нову пісню Човен. За словами вокаліста групи Святослава Вакарчука, що пісня є особливою. Він склав її за кілька днів до дня народження.
Читайте: Святослав Вакарчук: від фізика до політика
Для її написання музиканту знадобилося півгодини.
– Я сів за рояль і почала з’являтися не тільки музика, але і відразу слова, що буває досить не часто, – розповів він.
За кілька годин пісню прослухали понад 22 тис. осіб.
У тексті пісні Вакарчук показав факти з життя українців.
– Образ лівий і правий берег, коли з одного боку цвітуть сади, а з іншого чужі сліди для мене дуже вистраждана історія особисто, – додав він.
Нагадаємо, український гурт Время и Стекло презентував свій новий альбом Vislovo.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+