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Океан Ельзи презентував нову пісню Човен

Український гурт Океан Ельзи випустив нову пісню Човен.

Океан Ельзи презентував нову пісню Човен

Океан Ельзи випустив нову пісню Човен. За словами вокаліста групи Святослава Вакарчука, що пісня є особливою. Він склав її за кілька днів до дня народження.

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Для її написання музиканту знадобилося півгодини.

– Я сів за рояль і почала з’являтися не тільки музика, але і відразу слова, що буває досить не часто, – розповів він.

За кілька годин пісню прослухали понад 22 тис. осіб.

У тексті пісні Вакарчук показав факти з життя українців.

– Образ лівий і правий берег, коли з одного боку цвітуть сади, а з іншого чужі сліди для мене дуже вистраждана історія особисто, – додав він.

Нагадаємо, український гурт Время и Стекло презентував свій новий альбом Vislovo.

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