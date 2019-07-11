Український гурт Океан Ельзи випустив нову пісню Човен.

Океан Ельзи випустив нову пісню Човен. За словами вокаліста групи Святослава Вакарчука, що пісня є особливою. Він склав її за кілька днів до дня народження.

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Для її написання музиканту знадобилося півгодини.

– Я сів за рояль і почала з’являтися не тільки музика, але і відразу слова, що буває досить не часто, – розповів він.

За кілька годин пісню прослухали понад 22 тис. осіб.

У тексті пісні Вакарчук показав факти з життя українців.

– Образ лівий і правий берег, коли з одного боку цвітуть сади, а з іншого чужі сліди для мене дуже вистраждана історія особисто, – додав він.

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