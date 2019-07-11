Хто з українців досяг успіху в сфері кінематографа в Голлівуді – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Українські актори можуть досягти успіху на голлівудських пагорбах і тому доказ блискучі кар’єри Міли Куніс, Ольги Куриленко та Міли Йовович.

Факти ICTV розкажуть про українських акторів, чий талант визнаний у всьому світі.

Дастін Гоффман

Дастін Гоффман – американський актор, режисер і продюсер єврейського походження.

Батьки актора родом із Києва. Коли бабусю і дідуся Дастіна, розстріляли більшовики, вони емігрували в США, де він і народився.

Дастін Гоффман – володар двох статуеток Оскар як найкращий актор за фільми Крамер проти Крамера та Людина дощу. Також він зіграв у таких стрічках, як Парфумер, Жанна д’Арк, Тутсі та Хвіст крутить собакою.

Кетрін Винник

Популярність актрисі Кетрін Винник принесла роль у серіалі Вікінги. Катерина Вінницька (справжнє ім’я актриси) до восьми років росла в сім’ї представників української діаспори в Канаді та розмовляла винятково рідною, українською мовою.

Батьки – Роман і Леся Вінницькі (функціонер Конгресу українців Канади в Торонто). Предки Кетрін у 1940-х роках тікали від радянської влади, мати і батько Кетрін народилися в нацистській Німеччині, а потім сім’я емігрувала до Канади.

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Цікаво, що дідусь актриси Володимир Вінницький був січовим стрільцем.

Алек Утгофф

Український 33-річний актор Алек Утгофф зіграв вченого Олексія Смірнова у третьому сезоні серіалу Дуже дивні справи від Netflix.

Алек Утгофф, справжнє ім’я якого Олег Утгофф, народився у 1986 році в Києві в родині диригента Рози і кардіолога Володимира. У 1997 році він переїхав до Лондона. До слова, його брат Алан і батьки все ще живуть у Києві.

Іванна Сахно

Українська актриса Іванна Сахно відома глядачам за ролями у фільмах Тихоокеанський рубіж-2, Шпигун, який мене кинув.

Іванна Сахно народилася у 1997 році в Києві в родині режисера Галини Кувівчак-Сахно та оператора Анатолія Сахна.

Іванна також встигла ще дитиною зіграти в кількох українських картинах: у ситкомі Леся+Рома і байопіку Іван Сила. Після останнього Сахно з батьками переїхала до Америки.

Віра Фарміга

Віра Фарміга народилася у 1973 року в місті Кліфтон, штат Нью-Джерсі. Вона – дитина із родини дітей-іммігрантів з УРСР.

Дівчинка виховувалася в українсько-американській громаді в Ервінгтоні, а до шести років Віра не розмовляла англійською мовою. Після переїзду в Уайтхаус вона відвідувала українську греко-католицьку школу та український фольклорно-танцювальний ансамбль Syzokryli.

За роль Алекс Горан у фільмі Мені б в небо Віра Фарміга була номінована на премію Оскар у 2010 році.

Віра зіграла в безлічі фільмів, лише у 2019 році у прокат виходять чотири картини з її участю: Анабель 3, Годзилла 2: Король монстрів та інші.

Раніше Факти ICTV писали, що український фільм Гуцулка Ксеня отримав головну нагороду на японському кінофестивалі Mt.Fuji-Atami film festival.