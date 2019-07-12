Компанія HBO придбала права на телевізійні покази фільму українського режисера Олександра Жовни Історія Лізи.

За словами продюсера фільму Валерія Калмикова, телепоказ стартує з 1 травня 2020 року в Чехії, Словаччині, Угорщині, Польщі, Румунії, Молдові, Хорватії, Словенії, Сербії, Косово, Чорногорії, Боснії та Герцеговині, Македонії, Болгарії.

Історія Лізи – це повнометражна ігрова картина виробництва української компанії Трумен Продакшн. Проект став одним із переможців ІХ конкурсного відбору Держкіно України. Автор сценарію та режисер – Олександр Жовна, а продюсером став Валерій Калмиков.

Загальна вартість виробництва фільму – 7 млн 409 тис. 52 грн,а держава виділила 3 млн 704,5 тис. грн.

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Фільм Історія Лізи – психологічна драма про дві закохані пари. Одна – не зовсім звичайна, друга – зовсім незвичайна.

– Цим людям некомфортно в сучасному, жорстокому й цинічному світі. До того ж, двоє з чотирьох – це люди з синдромом Дауна, так звані сонячні діти. Та чи достатньо сонячно їм у цьому світі?

Аж раптом у них з’являється дивовижна можливість – проходячи крізь екран незвичайного кінотеатру, потрапляти у світ старого доброго чорно-білого кіно, – йдеться в синопсисі стрічки.