Компанія HBO придбала права на телевізійні покази та розміщення на VOD платформі стрічки режисера Олександра Жовни Історія Лізи.
Компанія HBO придбала права на телевізійні покази фільму українського режисера Олександра Жовни Історія Лізи.
За словами продюсера фільму Валерія Калмикова, телепоказ стартує з 1 травня 2020 року в Чехії, Словаччині, Угорщині, Польщі, Румунії, Молдові, Хорватії, Словенії, Сербії, Косово, Чорногорії, Боснії та Герцеговині, Македонії, Болгарії.
Історія Лізи – це повнометражна ігрова картина виробництва української компанії Трумен Продакшн. Проект став одним із переможців ІХ конкурсного відбору Держкіно України. Автор сценарію та режисер – Олександр Жовна, а продюсером став Валерій Калмиков.
Загальна вартість виробництва фільму – 7 млн 409 тис. 52 грн,а держава виділила 3 млн 704,5 тис. грн.
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Фільм Історія Лізи – психологічна драма про дві закохані пари. Одна – не зовсім звичайна, друга – зовсім незвичайна.
– Цим людям некомфортно в сучасному, жорстокому й цинічному світі. До того ж, двоє з чотирьох – це люди з синдромом Дауна, так звані сонячні діти. Та чи достатньо сонячно їм у цьому світі?
Аж раптом у них з’являється дивовижна можливість – проходячи крізь екран незвичайного кінотеатру, потрапляти у світ старого доброго чорно-білого кіно, – йдеться в синопсисі стрічки.
У фільмі знялися професійні актори та люди із синдромом Дауна. В українських кінотеатрах стрічку можна буде переглянути восени 2019 року.
Нагадаємо, український фільм Гуцулка Ксеня отримав головну нагороду на японському кінофестивалі Mt.Fuji-Atami film festival.