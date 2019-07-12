У США заарештували співака R. Kelly за звинуваченням у дитячій порнографії, спокушанні неповнолітніх та ухиленні від правосуддя.

Американський співак R. Kelly заарештований за звинуваченням у дитячій порнографії та ухиленні від правосуддя.

Помічник окружного прокурора у штаті Іллінойс Джозеф Фітцпатрік заявив, що звинувачення включає в себе 13 пунктів, зокрема дитячу порнографію, спокушання неповнолітніх та ухилення від правосуддя.

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Співак винним себе не визнав. Всього проти нього висунули 21 звинувачення в сексуальному насильстві.

Нагадаємо, у лютому 2019 року R. Kelly пред’явили звинувачення в сексуальному насильстві над чотирма жінками