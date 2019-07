Американський репер A$AP Ferg виступить на Atlas Weekend 2019. Найкращі пісні музиканта зібрали Факти ICTV.

A$AP Ferg замінить репера A$AP Rocky на Atlas Weekend 2019.

Обидва музиканти входять до американського хіп-хоп-колективу A$AP Mob. Гурт складається з нью-йоркських реперів, які мають у своєму сценічному імені скорочення A$AP (As soon and possible – Ред.).

Найпопулярнішими серед них є A$AP Rocky, A$AP Ferg, A$AP Twelvyy, A$AP Nast, A$AP-Ant та інші.

Читайте: Atlas Weekend 2019 (ОНЛАЙН)

Реакція в соцмережах на заміну A$AP Rocky була неоднозначною. Ті, хто знаються на жанрі зраділи і визнали, що організаторам вдалося гідно вийти з ситуації.

Але були й інші, які обурилися, що заміна непорівнянна.

Варто відзначити, що A$AP Rocky більше популярний в медіа і відомий своїми скандальними витівками. Не виключено, що багато хто на Atlas Weekend познайомився б з його творчістю вперше.

Факти ICTV радять не засмучуватися і послухати плейлист, який доведе, що A$AP Ferg на Atlas Weekend зможе розкачати Main Stage в будь-якому випадку.

A$AP Ferg – Plain Jane

A$AP Ferg – Shabba ft. A$AP Rocky

A$AP Ferg – Work

A$AP Ferg – New Level

A$AP Ferg – Pups

Раніше менеджери A$AP Rocky скасували всі виступи артиста до кінця липня, зокрема і на фестивалі Atlas Weekend 2019.