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Ірина Шейк розповіла про особисте життя без згадки про Бредлі Купера

Відома модель Ірина Шейк розповіла трохи про своє особисте життя, але не згадала актора Бредлі Купера.

Ірина Шейк

Відома модель Ірина Шейк під час інтерв’ю Harper’s Bazaar відмовилася розповідати про свої стосунки з актором Бредлі Купером.

Однак вона розповіла, що ще вірить в шлюб та любов і хотіла б знайти свою другу половинку.

– Чи вірю я в шлюб? Так звісно. Я одна з тих жінок, які не проти шлюбу, – сказала Шейк.

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Вона також говорила про народження дочки Леї. Модель вважає, що повинна бути самою собою для дитини і не збирається змінюватися.

Шейк додала, що не вважає себе модною дівчиною, яка носить дизайнерські наряди і сказала, що вона не ідеальна.

– Я не зарозуміла крута модель, яка завжди хоче виглядати бездоганно. Я не ідеальна. У мене бувають дні, коли моє обличчя виглядає жахливо або у мене немає часу на ідеальну зачіску. Я звичайна людина, – підсумувала модель.

Нагадаємо, 7 червня з’явилася інформація про те, що Ірина Шейк і Бредлі Купер припинили відносини після чотирьох років спільного життя.

Джерело: Harper’s Bazaar

Фото: Dreamstime

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