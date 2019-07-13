Відома модель Ірина Шейк розповіла трохи про своє особисте життя, але не згадала актора Бредлі Купера.

Відома модель Ірина Шейк під час інтерв’ю Harper’s Bazaar відмовилася розповідати про свої стосунки з актором Бредлі Купером.

Однак вона розповіла, що ще вірить в шлюб та любов і хотіла б знайти свою другу половинку.

– Чи вірю я в шлюб? Так звісно. Я одна з тих жінок, які не проти шлюбу, – сказала Шейк.

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Вона також говорила про народження дочки Леї. Модель вважає, що повинна бути самою собою для дитини і не збирається змінюватися.

Шейк додала, що не вважає себе модною дівчиною, яка носить дизайнерські наряди і сказала, що вона не ідеальна.

– Я не зарозуміла крута модель, яка завжди хоче виглядати бездоганно. Я не ідеальна. У мене бувають дні, коли моє обличчя виглядає жахливо або у мене немає часу на ідеальну зачіску. Я звичайна людина, – підсумувала модель.

Нагадаємо, 7 червня з’явилася інформація про те, що Ірина Шейк і Бредлі Купер припинили відносини після чотирьох років спільного життя.

Джерело: Harper’s Bazaar