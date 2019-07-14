Головний музичний фестиваль України Atlas Weekend 2019 проходить у Києві на ВДНГ з 9 по 14 липня. Факти ICTV підготували коротку довідку про головних виконавців Atlas Weekend 2019.

Серед хедлайнерів Atlas Weekend 2019 – The Chainsmokers, The Black Eyed Peas, Liam Gallagher та Сплін. Сьогодні останній день фестивалю і хедлайнер 14 липня – Liam Gallagher.

Читайте: Розклад на 11 липня Atlas Weekend 2019

Факти ICTV розповідають про всіх хедлайнерів фестивалю.

The Chainsmokers

Перший хедлайнер Atlas Weekend – дует із США The Chainsmokers.

Американці вперше в Україні.

Гурт у 2017 році отримав премію Греммі за найкращий танцювальний запис – Don’t Let Me Down.

Він працює з такими легендарними музикантами як Coldplay, Tiesto, 5 Seconds of Summer, Halsey.

Гурту належать хіти Closer та Something Just Like This.

У 2017 році The Chainsmokers увійшли до трійки в рейтингу найбільш високооплачуваних діджеїв.

The Black Eyed Peas

Легендарний хіп-хоп гурт The Black Eyed Peas – хедлайнер Atlas Weekend 10 липня.

Гурт існує з 1992 року. Заснований в Лос-Анджелесі (США).

16 разів музиканти були номінантами на премію Греммі і за правом вважаються рекордсменами чарту Billboard.

Гурт складається з реперів will.i.am, apl.de.ap і Taboo.

З 2010 до 2016 року вони перервали свою діяльність, але пізніше возз’єдналися без співачки Fergie.

До слова, гурт вже виступав у Києві в 2006 році.

Liam Gallagher

Британський музикант Liam Gallagher, який отримав найбільшу популярність як вокаліст гурту Oasis, виступить на сцені Atlas Weekend 14 липня.

Музикант приїде з сольним проектом.

У 1991 році Ліам зі своїм братом Ноелем заснував гурт Oasis. Він проіснував 18 років, випустивши сім альбом і очолювавши британські чарти, але розпався через конфлікти між братами.

З 2009 до 2014 року Ліам був лідером гурту Beady Eye.

У 2017 році представив сольний альбом As You Were.

Сплін

Виступ російського гурту Сплін був завершальним на головній сцені Atlas Weekend 12 липня.

Гурт став культовим після випуску Гранатового альбому, а хіти Орбит без сахара та Выхода нет потрапили в ротацію всіх радіостанцій.

Сплін збирають найбільші майданчики в СНД і радують фанатів експериментами зі звуком в кожному альбомі.

Востаннє Сплін були в Україні у 2016 році і теж на Atlas Weekend.

Тоді музиканти зібрали майже рекордну кількість глядачів під сценою.

За чотири роки вони записали два альбоми і працюють над новим матеріалом.

Софія Ротару

Радянська і українська співачка Софія Ротару – хедлайнер Дня української музики на Atlas Weekend 2019 9 липня.

Репертуар співачки налічує понад 500 пісень російською, українською, молдавською, болгарською, сербською, польською, німецькою, французькою, італійською, іспанською та англійською мовами.

Софія Ротару є однією з найбільш високооплачуваних співачок в країнах колишнього СРСР.

Також вона носить почесне звання Герой України.

Раніше Факти ICTV публікували найповніший розклад Atlas Weekend 2019.

Фото: Atlas Weekend