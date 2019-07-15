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У США знайшли мертвим голлівудського актора і його собаку

У США голлівудський актор Чарльз Левін був знайдений мертвим.

У США знайшли мертвим голлівудського актора і його собаку

У штаті Орегона 70-річний голлівудський актор Чарльз Левін, який зник тиждень тому, був знайдений мертвим. Про його зникнення повідомив син знаменитості.

Актора знайшли біля його машини, яка була припаркована на узбіччі глухої, майже непрохідної дороги. Також у машині мертвим знайшли собаку знаменитості – мопса.

Відомо, що Чарьлез Левін займався переїздом.

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– Існує висока ймовірність того, що останки належать Чарльзу Левіну, – зазначили представники поліції.

Зараз йде медична експертиза, яка ідентифікує останки.

До речі, у віці 88 років помер знаменитий американський актор, відомий роллю агента Z у фільмі Люди в чорному, Ріп Торн.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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