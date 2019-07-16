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Лаша Лінч: 5 фактів про нового агента 007

Лаша Лінч зіграє агента 007 у новому фільмі Бонд 25. Найцікавіші факти про темношкіру акторку читайте у матеріалі.

Лаша Лінч: 5 фактів про нового агента 007

Лаша Лінч замінить улюбленця публіки Деніела Крейга.

Цікаві факти про Лашану Лінч

  • Лінч агент 007.

Британська темношкіра актриса Лаша Лінч отримала роль агента 007 в 25-му фільмі бондіани. За сценарієм, подробиці якого поки зберігають у секреті, справжній Джеймс Бонд у виконанні Крейга йде зі служби. Він вирушає на відпочинок. І номер 007 присвоюється Номі (саме цю роль отримає за сценарієм Лінч).

  • Лінч з Ямайки.

Їй 31 рік, вона народилася у Лондоні в родині вихідців з Ямайки. Дебютувала в кіно в 2011 році у фільмі Швидкі дівчата.

  • Лінч частинка кіновсесвіту Marvel.

У 2019 Лаша приєдналася до кіновсесвіту Marvel, вона зіграла роль пілота у фільмі Капітан Marvel. Її героїня ідеально увійшла в концепцію, яку представляє фільм – про сильну і феміністичну героїню в коміксах.

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  • Линч индивидуалистка.

На червоних доріжках Лаша віддає перевагу елегантним і зухвалим вбранням. Вона часто вибирає яскраві кольори – рожевий, синій, сріблястий – і незвичайні фактури.

– Я люблю підкреслювати свою індивідуальність і намагаюся відучувати себе від темних відтінків, – говорить актриса.

  • Лінч актриса-активістка

У 2016 році Лаша зіграла головну роль у серіалі Все ще пов’язані. Це сіквел історії про Ромео і Джульєтту, де Лаша зіграла тітку Джульєтти, яка намагається боротися з расизмом і дискримінацією в 16 столітті.

Нагадаємо, автори нового фільму про Джеймса Бонда обрали, яким буде нове авто секретного агента. 007 буде їздити на Aston Martin Rapide E – першому серійному електрокарі марки.

Фото: Dreamstime

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