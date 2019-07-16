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Шоу-бізнес на виборах: чому зірки йдуть в політику

Хто із зірок вітчизняного шоу-бізнесу залишиться у сфері, а хто піде у політику – читайте та дивіться в матеріалі.

Шоу-бізнес на виборах: чому зірки йдуть в політику

Деякі зірки українського шоу-бізнесу ідуть в політику. Вони готові змінити сцену на Верховну Раду, а яскраве вбрання на діловий костюм.

Когось пропозиція стати депутатом вабить, а когось – лякає. Злата Огнєвіч, наприклад, уже навчена гірким досвідом перебування в кулуарах Ради і каже, що більше не хоче.

Деякі зірки навідріз відмовляються іти у політику, бо впевнені, що кожен має займатися своєю справою.

– Мені пропонують завжди тому що я вмію виступати для людей, але занадто чесний, щоб іти у політику, не беру хабарі, тому мені не бути депутатом, – каже Потап.

Дмитро Коляденко вважає, що артист має займатися чимось одним, бо в іншому випадку мало що виходить.

Читайте: Сцена чи мандат? Хто з зірок шоу-бізнесу йде в парламент і які в них шанси

– Мені вже тричі пропонували політикою займатися, я відмовлявся. Тому що я актор. Кожен повинен займатися своїм, – зазначає Богдан Юсипчук.

  • Співаки – Святослав Вакарчук, Іво Бобул, Анастасія Приходько, подружжя Білоножків, Михайло Поплавський;
  • Телеведучі – Сергій Притула, Олександр Скічко;
  • Коміки – Сергій Сивохо, Юрій Корявченков;
  • Спортсмени – Жан Беленюк, Артем Федецький.

І ще багато зірок сцени, екрану та спорту переконані – впораються з державними справами краще, ніж нинішній склад депутатів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як виробляють та захищають бюлетені для парламентських виборів.

Джерело: Ранок у великому місті

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