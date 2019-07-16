Хто із зірок вітчизняного шоу-бізнесу залишиться у сфері, а хто піде у політику – читайте та дивіться в матеріалі.

Деякі зірки українського шоу-бізнесу ідуть в політику. Вони готові змінити сцену на Верховну Раду, а яскраве вбрання на діловий костюм.

Когось пропозиція стати депутатом вабить, а когось – лякає. Злата Огнєвіч, наприклад, уже навчена гірким досвідом перебування в кулуарах Ради і каже, що більше не хоче.

Деякі зірки навідріз відмовляються іти у політику, бо впевнені, що кожен має займатися своєю справою.

– Мені пропонують завжди тому що я вмію виступати для людей, але занадто чесний, щоб іти у політику, не беру хабарі, тому мені не бути депутатом, – каже Потап.

Дмитро Коляденко вважає, що артист має займатися чимось одним, бо в іншому випадку мало що виходить.

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– Мені вже тричі пропонували політикою займатися, я відмовлявся. Тому що я актор. Кожен повинен займатися своїм, – зазначає Богдан Юсипчук.

Співаки – Святослав Вакарчук, Іво Бобул, Анастасія Приходько, подружжя Білоножків, Михайло Поплавський;

– Святослав Вакарчук, Іво Бобул, Анастасія Приходько, подружжя Білоножків, Михайло Поплавський; Телеведучі – Сергій Притула, Олександр Скічко;

– Сергій Притула, Олександр Скічко; Коміки – Сергій Сивохо, Юрій Корявченков;

– Сергій Сивохо, Юрій Корявченков; Спортсмени – Жан Беленюк, Артем Федецький.

І ще багато зірок сцени, екрану та спорту переконані – впораються з державними справами краще, ніж нинішній склад депутатів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як виробляють та захищають бюлетені для парламентських виборів.