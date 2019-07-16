Переможцем Слов’янського базару 2019, який пройшов у Вітебську, став учасник з Казахстану Адільхан Макін, Україна посіла третє місце.

Завершився триденний міжнародний фестиваль мистецтв Слов’янський базар. У конкурсі було заявлено 18 країн, проте Куба і Словаччина не приїхали до Вітебська.

Переможцем Слов’янського базару 2019 став учасник з Казахстану Адільхан Макін. Він з першого дня зарекомендував себе як лідер, отримавши вісім десяток з дев’яти. Другий і третій день для Адільхана теж пройшли успішно. За перемогу він отримав приз у розмірі $20 тисяч.

Початок виступу Адільхана Макіна – 15 хвилина.

Друге місце завоював представник Грузії Георгій Путкарадзе. На сцені приз йому вручила українська співачка Ірина Білик, яка входила до складу журі Слов’янського базару.

Початок виступу Георгія Путкарадзе – 1 година 47 хвилин.

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Третє місце поділили між собою представник України Дмитро Бабак і представник Росії Іван Дятлов. Дмитро Бабак, переможець 5 сезону Х-Фактора, всі три дні був у числі лідерів конкурсу.

Початок виступу Дмитра Бабака – 1 година 35 хвилин.

На гала-концерті Слов’янського базару виступила легендарна співачка Софія Ротару, яка не співала на вітебський фестиваль багато років. Вона презентувала нову пісню Музыка моей любви.

До речі, 12 липня в Одесі стартує ювілейний, десятий Одеський міжнародний кінофестиваль 2019.