18 липня. UPark Festival 2019. МІЅЅІО, MØ, Ivan Dorn, Die Antwoord.

17 липня. UPark Festival 2019. AJR, Pale Waves, Rag’n’bone Man, Thirty Seconds to Mars.

16 липня. UPark Festival 2019. TBA, SWMRS, Nothing But Thieves, Bring Me the Horizon.