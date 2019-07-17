У мережі опублікували трейлер фільму Стриптизерши, в якому зіграють Дженніфер Лопес і Cardi B.

У мережі опублікували трейлер фільму Стриптизерши, в якому зіграють Дженніфер Лопес і Cardi B.

Компанія STX Entertainment опублікувала трейлер фільму Стриптизерки (Hustlers).

У картині знімаються актриса і співачка Дженніфер Лопес, американська хіп-хоп-виконавиця Cardi B, а також Лілі Рейнхарт, Джулія Стайлз, Кеке Палмер.

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Сюжет фільму розгортається в Нью-Йорку. Фільм знятий на основі статті американської журналістки Джесіки Пресслер The Hustlers at Scores.

Така історія мала місце бути насправді, коли колишні стриптизерки обманювали найбагатших клієнтів з Уолл-стріт.

Дженніфер Лопес зіграла ватажка групи стриптизерок-шахрайок.

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