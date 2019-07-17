Хейден Панеттьєрі припинила спілкування з дочкою, яку народила від Володимира Кличка, пише видання People.

Американська акторка Хейден Панеттьєрі припинила спілкування з дочкою, яку народила від Володимира Кличка.

Про це пише People з посилання на інсайдера.

ЗМІ пишуть, що 29-річна зірка уникає своєї дитини через стосунки з її нинішнім хлопцем Браяном Гікерсоном, який її побив і був звинувачений у жорстокому поводженні.

Повідомляється, що Кая-Євдокія вже більше року живе з батьком в Україні.

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Журналісти People зазначають, що, ймовірно, востаннє Панеттьєрі бачилася з дочкою у лютому, коли поділилася знімком Каї.

Нагадаємо, Володимира Кличка і його сім’ю врятувати з палаючої яхти в Середземному морі.