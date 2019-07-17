PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Панеттьєрі припинила спілкування з дочкою від Кличка – ЗМІ

Хейден Панеттьєрі припинила спілкування з дочкою, яку народила від Володимира Кличка, пише видання People.

Панеттьєрі припинила спілкування з дочкою від Кличка – ЗМІ

Американська акторка Хейден Панеттьєрі припинила спілкування з дочкою, яку народила від Володимира Кличка.

Про це пише People з посилання на інсайдера.

ЗМІ пишуть, що 29-річна зірка уникає своєї дитини через стосунки з її нинішнім хлопцем Браяном Гікерсоном, який її побив і був звинувачений у жорстокому поводженні.

Повідомляється, що Кая-Євдокія вже більше року живе з батьком в Україні.

Читайте: Ірина Шейк розповіла про особисте життя без згадки про Бредлі Купера

Журналісти People зазначають, що, ймовірно, востаннє Панеттьєрі бачилася з дочкою у лютому, коли поділилася знімком Каї.

Нагадаємо, Володимира Кличка і його сім’ю врятувати з палаючої яхти в Середземному морі.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка