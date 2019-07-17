PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Побив рекорд – серіал Гра престолів отримав 32 номінації на Еммі

Популярний серіал Гра престолів отримав 32 номінації на Еммі.

Гра престолів

Популярний серіал Гра престолів побив рекорд за кількістю номінацій на премію Еммі.

Він отримав 32 номінації, серед яких Найкраща чоловіча роль, Найкраща жіноча роль і Найкращий драматичний серіал.

Раніше рекорд за кількістю номінацій на Еммі належав серіалу Поліція Нью-Йорка, який висунули на нагороду у 27 категоріях.

Читайте: Гра престолів: вийшов трейлер Останнього дозору

Церемонія вручення нагород відбудеться 22 вересня.

До слова, фінальна серія серіалу Гра престолів стала рекордною для телеканалу HBO.

Джерело: Television Academy

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зірка Гри престолів Софі Тернер показала фото з весілля
Кіт Гарінґтон лікується від депресії та алкоголізму після Гри престолів
Гра престолів: вийшов трейлер Останнього дозору
Перед фіналом Гри престолів Емілія Кларк слухала промови Гітлера
Будуть відмінності з серіалом – Мартін про останні книги Гри престолів
Фінал Гри престолів: Старки відреагували на вимоги перезняти шосту серію
Фінал Гри престолів набрав рекордну кількість переглядів
У фіналі Гри престолів помітили пластикові пляшки
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка