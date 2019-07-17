Популярний серіал Гра престолів отримав 32 номінації на Еммі.

Популярний серіал Гра престолів побив рекорд за кількістю номінацій на премію Еммі.

Він отримав 32 номінації, серед яких Найкраща чоловіча роль, Найкраща жіноча роль і Найкращий драматичний серіал.

Раніше рекорд за кількістю номінацій на Еммі належав серіалу Поліція Нью-Йорка, який висунули на нагороду у 27 категоріях.

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Церемонія вручення нагород відбудеться 22 вересня.

До слова, фінальна серія серіалу Гра престолів стала рекордною для телеканалу HBO.

Джерело: Television Academy