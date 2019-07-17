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Виступ хедлайнера фестивалю гурту Bring Me The Horizon

Гурт Bring Me The Horizon завершив перший день музичного фестивалю UPark Festival 2019. Музиканти приїхали в Україну з новим альбомом Amo. Але не обійшлось також без улюблених хітів з попередніх релізів.