UPark Festival 2019 проходить на новій локації Sky Family Park з 16 до 18 липня. За три дні на сцені фестивалю виступлять 13 всесвітньо відомих артистів: Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord, Bring Me The Horizon та інші.
UPark Festival 2019 продовжується в Києві в Sky Family Park і хедлайнером 17 липня стане Thirty Seconds to Mars.
Другий день фестивалю ознаменується також виступами хітмейкера Rag’n’Bone Man, талановитого нью-йоркського DIY-колективу AJR і власників престижної нагороди NME за стрімкий старт кар’єри Pale Waves.
16 липня на UPark Festival 2019 виступили SWRMS і Nothing But Thieves. Хедлайнером першого дня став гурт Bring Me The Horizon.
Гурт Bring Me The Horizon завершив перший день музичного фестивалю UPark Festival 2019. Музиканти приїхали в Україну з новим альбомом Amo. Але не обійшлось також без улюблених хітів з попередніх релізів.
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Это был космос � . #uparkfestival #rockconcert #bringmethehorizon #uparkfestival2019 #beautifulmoments #coloroflife #nightlife
Публикация от Юлия Левицкая (@july_levit)
Під час проведення UPark Festival в ніч на 17, 18 і 19 липня робота автобусів №21, 101 і тролейбусів №30, 30К, 31 буде продовжена на годину.
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Завершуються останні приготування до #uparkfestival і вже дуууже скоро тут лунатиме багато крутої музики⚡️А наразі ловіть трохи бекстейджу з місця подій �
Публикация от UPark Festival (@uparkfestival)
Топ-виконавцями UPark Festival стали Bring Me The Horizon, Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord.
Раніше Факти ICTV докладніше писали про хедлайнерів UPark Festival 2019.