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UPark Festival 2019: розклад, хедлайнери та останні події

UPark Festival 2019 проходить на новій локації Sky Family Park з 16 до 18 липня. За три дні на сцені фестивалю виступлять 13 всесвітньо відомих артистів: Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord, Bring Me The Horizon та інші.

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Пряма трансляція
10:24 - 17 липня

UPark Festival 2019 продовжується в Києві в Sky Family Park і хедлайнером 17 липня стане Thirty Seconds to Mars.

Другий день фестивалю ознаменується також виступами хітмейкера Rag’n’Bone Man, талановитого нью-йоркського DIY-колективу AJR і власників престижної нагороди NME за стрімкий старт кар’єри Pale Waves.

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01:26 - 17 липня

16 липня на UPark Festival 2019 виступили SWRMS і Nothing But Thieves. Хедлайнером першого дня став гурт Bring Me The Horizon.

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00:21 - 17 липня
Виступ хедлайнера фестивалю гурту Bring Me The Horizon

Гурт Bring Me The Horizon завершив перший день музичного фестивалю UPark Festival 2019. Музиканти приїхали в Україну з новим альбомом Amo. Але не обійшлось також без улюблених хітів з попередніх релізів.

 

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Это был космос � . #uparkfestival #rockconcert #bringmethehorizon #uparkfestival2019 #beautifulmoments #coloroflife #nightlife

Публикация от Юлия Левицкая (@july_levit)

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13:13 - 16 липня

Під час проведення UPark Festival в ніч на 17, 18 і 19 липня робота автобусів №21, 101 і тролейбусів №30, 30К, 31 буде продовжена на годину.

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10:58 - 16 липня
Останні приготування до UPark Festival 2019

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10:57 - 16 липня
UPark Festival 2019

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10:54 - 16 липня
Карта UPark Festival 2019

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10:52 - 16 липня
Хедлайнери UPark Festival 2019

Топ-виконавцями UPark Festival стали Bring Me The Horizon, Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord.

Раніше Факти ICTV докладніше писали про хедлайнерів UPark Festival 2019.

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