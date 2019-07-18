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Бредлі Купер та Ірина Шейк домовилися про опіку над 2-річною донькою

Голлівудський актор Бредлі Купер та топмодель Ірина Шейк домовилися про опіку над 2-річною дочкою Леєю.

Брэдли Купер и Ирина Шейк

Актор Бредлі Купер та модель Ірина Шейк домовилися щодо виховання спільної дочки Леї після розлучення.

Пара дійшла згоди та вирішила розділити навпіл обов’язки по вихованню доньки.

Зокрема, Купер ухвалив рішення переїхати з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, аби частіше бачитися з дитиною.

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Також, екс-подружжя відмовилося від письмового підтвердження їхньої угоди.

Час, проведений з мамою і татом, для Леї буде варіюватися кожен місяць в залежності від графіка роботи батьків.

Нагадаємо, в червні одна з найкрасивіших пар Голлівуду – Ірини Шейк і Бредлі Купера – розпалася після чотирьох років спільного життя.

Джерело: TMZ

Фото: Dreamstime

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