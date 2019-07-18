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Джаред Лето сховав у Києві подарунок і влаштував фанатам квест

Джаред Лето вирішив потішити шанувальників своєрідним квестом, в якому переможець отримає футболку із зображенням Лето.

джаред лето

Джаред Лето запустив квест з іменним подарунком переможцю – футболку із зображенням самого Лето.

Stories з умовами гри Джа виклав в своєму Instagram.

Соліст Thirty Seconds to Mars залишив футболку в таємному місці на Контрактовій площі.

Читайте: Джаред Лето заспівав пісню про Одесу і погуляв по Києву

Умови: першим знайти це місце, забрати приз, зробити фото і запостити його в Instagram, тегнувши Джареда. Так ви отримуєте ще одну нагороду – фронтмен пообіцяв поділитися вашою фотографією.

Раніше Факти ICTV писали, як Thirty Seconds to Mars виступили на фестивалі UPark Festival 2019.

Фото: Dreamstime

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