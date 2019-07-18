17 липня Джаред Лето виступив на фестивалі UPark Festival в Києві.

Американський співак Джаред Лето зі своєю групою Thirty Seconds to Mars виступив на фестивалі UPark Festival, який проходить в Sky Family Park в Києві.

Лето ніколи не приховував, що любить Україну і не упустив можливості прогулятися по її столиці.

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Він виклав знімок навпроти колеса огляду на Контрактовій площі і написав: “Де цей вегетаріанський борщ?”

Під час виступу співак спілкувався з глядачами, питав, звідки вони і намагався повторити назви міст.

В момент, коли хтось сказав, що приїхав на концерт з Одеси, Лето почав співати Ах, Одесса, жемчужина у моря.

Також Джаред вигукнув: “Я люблю цю країну!”

Раніше Факти ICTV писали, як Thirty Seconds to Mars виступили на фестивалі UPark Festival 2019.