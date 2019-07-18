PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Джаред Лето заспівав пісню про Одесу і погуляв по Києву

17 липня Джаред Лето виступив на фестивалі UPark Festival в Києві.

джаред лето

Американський співак Джаред Лето зі своєю групою Thirty Seconds to Mars виступив на фестивалі UPark Festival, який проходить в Sky Family Park в Києві.

Лето ніколи не приховував, що любить Україну і не упустив можливості прогулятися по її столиці.

Читайте: Басейн, фуд-корт і сцена: карта UPark Festival 2019

Він виклав знімок навпроти колеса огляду на Контрактовій площі і написав: “Де цей вегетаріанський борщ?”

Під час виступу співак спілкувався з глядачами, питав, звідки вони і намагався повторити назви міст.

В момент, коли хтось сказав, що приїхав на концерт з Одеси, Лето почав співати Ах, Одесса, жемчужина у моря.

Також Джаред вигукнув: “Я люблю цю країну!”

Раніше Факти ICTV писали, як Thirty Seconds to Mars виступили на фестивалі UPark Festival 2019.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка