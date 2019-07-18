18 липня в прокат виходить римейк культового мультфільму Disney. Факти ICTV вже подивилися стрічку та діляться враженнями.

Там, де інші шукають, що взяти, король шукає, як дати.

Сюжет

Те, чого ми так довго чекали, хоч і з побоюваннями, сталося. На великі екрани виходить головна інтрига останніх років – перезапуск мультфільму Король Лев. Компанія Disney вже експериментувала з кіноадаптаціями своїх мультфільмів – сумний Дамбо Тіма Бертона вийшов не дуже вдалим, а от співучий Аладдін Гая Річі хоч і залишив неоднозначне враження, зібрав чималу касу.

Тепер же нам пропонують перемальований за допомогою найсучасніших технологій культовий мультфільм про пригоди принца джунглів Сімби і його шлях до втраченого престолу. Причому самі автори називають його не інакше, як художній фільм.

Якість візуальної частини фільму Король Лев дійсно вражає. Трейлер на це натякав, але перегляд на великому екрані в якісному 3D буквально переносить глядачів у передачу Discovery. З тією лише різницею, що звірі тут вміють розмовляти.

Для більшого контрасту автори лишили заставку Disney часів оригіналу, щоб ми порівняли, як сильно розвилися технології.

На відміну від картинки сюжет лишився без змін. Це знайома нам з дитинства історія про дорослішання, втрату близьких та відповідальне лідерство. Тож готуйте носовички і беріть з собою діточок.

Режисерська робота

Зовсім без змін не обійшлося, Король Лев став на півгодини довшим. Це дозволило режисеру посилити акценти й зробити історію більш плавною.

Завідував виробництвом стрічки Джон Фавро, якого ви можете знати за роллю Хеппі Хогана у фільмах Marvel.

Втім, в послужному списку Фавро-режисера є такі стрічки, як Книга джунглів і дві Залізні людини. Так що новачком у професії його не назвеш. Він точно знає, які якості дозволяють продуктам Disney збирати касу.

Актори

У фільмі йдеться про намальованих персонажів, а отже, оцінювати варто роботу аніматорів. Для нового Короля Лева обрали реалізм. З одного боку, це дарує краще занурення у події завдяки вкрай натуралістичному зображенню життя звірів, з іншого – ви ніколи не звикнете до такого Пумби, він справді страшко.

Не останню роль відіграють актори озвучування. В Disney намагалися надати картині африканську айдентику, тому в касті, на відміну від оригіналу, з’явилося чимало зірок з африканським корінням. Серед них: Дональд Гловер, Бейонсе, Чиветел Еджіофор.

З українським кастом все не так гладко. Якщо Тімон і Пумба (в оригіналі озвучені Біллі Айкнером та Сетом Рогеном) в українській версії вийшли достойно, то Нала (в оригіналі виконана Бейонсе) не справила подібного враження як з огляду на підбір голосу, так і акторську майстерність виконавиці.

Варто подякувати вітчизняним прокатникам, що в Україні стрічка вийде повністю дубльованою, зокрема пісні, які регулярно звучать з екрану. Отже, на сеанс можна брати навіть найменших діточок, не боячись, що вони не зрозуміють сюжету.

Втім, не варто забувати, що культовим цей мультфільм став не лише завдяки красивій савані та мелодраматичним моментам. Проблематика сюжету доволі доросла, автори не гребують показувати насилля та смерть, тому не зайвим буде проговорити з дитиною події на екрані. Пам’ятайте, анімаційні фільми можуть бути не лише розвагою, але й важливими моментами виховання.

Враження

Через 25 років Король Лев все ще здатен привабити публіку. Як мінімум, фільм вийшов наочним зображенням рівня технологій в комп’ютерній анімації. Якщо ви не знайомі з deep fake (заміна героїв відомих фільмів на інших акторів за допомогою нейромережі), то відеоряд може вас вразити. І заодно викликати радість за дітей, котрі вивчатимуть природу у такому вигляді, а не на пласких картинках у підручниках.

Крім цього, слід зауважити актуальність сюжету Короля Лева. Інфантильний Сімба, вирощений у вкрай ліберальному середовищі, змушений стикнутися з авторитарним режимом рідного дядька.

Виходить так, що Тімон і Пумба своїм популістичним лозунгом Акуна матата (не переймайся) не змогли підготувати героя до дорослого життя.

І лише старі настанови мудрого батька про відповідальність, які так не хотілося сприймати легковажному левеняті, стали фундаментом його становлення як лідера.

Тож, окрім візуальної довершеності, діснеєвський римейк пропонує все ще актуальну для нас історію. Фільм показує хибність легкого шляху, доводить, що від проблем не втечеш, і наставляє не боятися брати відповідальність за себе та інших. Якою б важкою ця ноша не здавалася попервах.

Сюжет: 8/10

Режисерcька робота: 8/10

Актори: 7/10

Враження: 7/10

Загальна оцінка: 7,5/10

Дмитро Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company

Відео: B&H Film Distribution Company